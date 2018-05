Lezersdilemma: ‘Ik snack stiekem’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 38-jarige Marjo, die toegeeft een echte emotie-eter te zijn. Sinds vorig jaar is het roer bij haar in huis omgegaan en beperkt ze het snacken tot alleen in het weekend. Maar nu ze stress ervaart op werk, snoept ze óók doordeweeks weer. Dat is echter het probleem niet. Waar ze mee zit is dat haar man keer op keer commentaar levert.

Sinds de omslag is Marjo’s man erg positief over haar uiterlijk, maar telkens als ze iets snackt, vraagt hij of ze dat wel zou moeten doen. En dat terwijl Marjo liever steun krijgt van haar man wanneer ze door een moeilijke periode gaat. Het gevolg: ze eet stiekem, verstopt lege verpakkingen en voelt zich vreselijk.

Liesbet: Ik zou hém vragen ‘zou je dat wel doen?’, op het moment waarop hij commentaar levert…

Jenny: Ik denk dat er (nogmaals) een goed gesprek met je man nodig is. Ondanks zijn goede bedoelingen, is het niet oké dat-ie steeds opmerkingen maakt en dat jij daardoor stiekem gaat doen in je eigen huis.

Anja: Als je stress ervaart zou ik professionele hulp adviseren die je kan leren omgaan met de stress en het emotie-eten.

Sanne: Ik zou gewoon zeggen dat hij zijn mond moet houden. Als je advies wil vraag je dat wel…

Esther: Praten is de oplossing. Daarbij is het belangrijk om echt even eerlijk zeggen dat je al honderd keer gepiekerd hebt en waar je je aan irriteert.

