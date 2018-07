Lezersdilemma: ‘Wekelijks vragen mijn ouders of ik ‘hem’ al ben tegengekomen’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 39-jarige Kim. Een jaar geleden strandde haar relatie en sindsdien wil het daten niet vlotten. Alsof ze dat niet al lastig genoeg vindt, bemoeien haar ouders zich er constant mee.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Hoe overtuig ik mijn beste vriendin om te stoppen met roken?’

Aangezien Kim tegen de veertig loopt, voelt ze steeds meer druk om de man tegen te komen die de vader van haar kinderen wordt. En haar ouders nemen die pressure niet weg. Sterker nog, ze maken het alleen maar erger door wekelijks te vragen of ze ‘hem’ al is tegengekomen en beginnen er zelfs over op verjaardagen waar de hele familie bij is.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Ingrid: Ik denk dat je het best wat directer kunt zeggen zodat de boodschap aankomt.

Desi: Gewoon gaan zitten op een rustig moment, benoemen wat je ziet, hoort en ervaart en vertellen welk gevoel het je geeft. Daarna vragen of ze het niet meer vragen, tenzij jijzelf met info komt… Succes!

Wendy: Precies wat je hier schrijft zeggen tegen je ouders…

Leonie: Tegen je ouders zeggen dat je het zelf ook wel beseft, maar liefde kan je niet zoeken maar kom je tegen. Daarnaast aangeven dat iedere keer die vraag je best kwetst.

Debbie: Misschien omdat je de druk voelt omdat je tegen de 40 bent en kinderen wilt, zou je daar onbewust mannen mee weg kunnen jagen. Gewoon lekker daten zonder bij elke man te denken zou hij een goede vader zijn? En je ouders..? Ik zou daar niet eens op ingaan als ze daar weer mee komen…

Harriët: Ik zou gewoon zeggen dat ze de eersten zijn die het horen als je de ware bent tegengekomen, en dat ze moeten ophouden met het telkens te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock