Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 38-jarige Stefanie die een zoon van 15 heeft. Hij is al meerdere keren met een vriendje mee geweest op vakantie en nu wil hij graag zijn beste vriend meenemen naar Zuid-Frankrijk.

Toen Stefanies zoon met de ouders van zijn beste vriend naar Spanje ging, gaf ze hem wat zakgeld mee; een grotere financiële bijdrage was wat betreft de ouders van het vriendje niet nodig. Omdat Stefanie en haar gezin het momenteel krap bij kas zitten, zou ze de ouders van haar zoons vriendje wél om een grotere bijdrage willen vragen, al vraagt ze zich af of ze dat kan maken.

Heidy: Ik zou het probleem uitleggen bij de ouders van het vriendje. Dan lieg je niet, houd je niets achter en stel je niemand teleur. Wie weet is het totaal geen probleem en ben je opgelucht en je zoon ook!

Anouk: Eerlijk zijn over de situatie en het bespreken met de ouder van die vriend. Zeg dat je graag wil dat hij meegaat maar dat je het financieel niet kan als er geen bijdrage is. Alles open bespreken. Ik heb uit eigen ervaring gemerkt dat je erg veel begrip krijgt.

Francesca: Ik zou de kwestie met de ouders overleggen. Het is niet dat je het niet wilt maar er de financiële middelen niet voor hebt. Maar ik zou wel nadenken of ik mijn kind mee zou laten gaan op een vakantie als ik dat niet kan financieren. Dat kan namelijk verwachtingen bij de andere ouders scheppen. Bepraat dit soort zaken altijd vooraf. Dat bespaart een hoop gedoe.

Nancy: Ja, open en eerlijk bespreken met de ouders. Komt vast goed!

Stella: Helemaal eens met de eerdere reacties; gewoon eerlijk uitleggen lijkt mij het beste. Die ouders vinden het waarschijnlijk al super dat jullie hun zoon überhaupt mee willen nemen!

Renee: Ik zou ook gewoon uitleggen, eerlijkheid duurt het langst.

