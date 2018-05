Lezersdilemma: ‘Kan ik iets zeggen over de opvoeding van een ander?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 31-jarige Ellie, die iedere week dezelfde moeder met drie kinderen tegenkomt in de bus. De eerste keer dat ze het gezin opmerkte, was toen de moeder ontzettend boos werd op een van de jongens; een volgende keer zag Ellie hoe de vrouw een van haar kinderen een harde tik gaf.

Sinds dat moment zit ze met buikpijn in de bus; ze vindt het zo zielig voor de kinderen. Iedere keer neemt Ellie zich voor om er iets van te zeggen, maar ze weet niet goed wat.

Cynthia: Niet gelijk aanvallen op de opvoeding. Ga eens naast haar zitten en vraag hoe het met haar gaat. Begin erover dat moederschap toch niet altijd meevalt, beetje standaard praatje. Wie weet wat een ellende erachter zit. Kan je haar helpen om de juiste instanties te vinden.

Jenny: Dit vind ik een hele lastige kwestie! Aan de ene kant zijn het jouw zaken niet, aan de andere kant ook weer wel omdat ze dit op een openbare plek doet waar jij ermee geconfronteerd wordt… Ik krijg uit dit verhaal niet echt het idee dat ze open staat voor kritiek of hulp, dus als je er iets van zou zeggen levert dat waarschijnlijk vooral weerstand op.

Mariska: Contact opnemen met Veilig Thuis en de situatie voorleggen. Dit kan anoniem om puur advies in te winnen. Zij kunnen met je meedenken over wat wel of niet te doen. Er wat van zeggen kan, maar als je niet het juiste zegt kan je haar juist van je afstoten, neemt ze wellicht voortaan een andere bus en zie je haar nooit meer. Kun je ook de kinderen niet helpen. Dat je niet weet wat er thuis speelt, maakt niet uit. Geen enkel kind verdient het om op zo’n manier bejegend te worden.

Wendy: Het houdt niet op, niet vanzelf. Bedenk dat je altijd een verschil kunt maken. En reacties als: je weet niet wat er thuis is gebeurd… het gebeurt blijkbaar dagelijks dus dan is er toch iets mis. Overleg eens met Veilig Thuis. Wegkijken is geen optie. Als ze dit in het openbaar al laat zien, kun je je voorstellen dat het thuis zeker niet beter is.

Fred: Er niets van zeggen is de makkelijkste weg. Gezien dit verhaal zou ik zeker actie ondernemen en haar aanspreken op haar gedrag. Leuk of niet leuk. Het zij zo… Kinderen kunnen niets, volwassen mensen wel.

Laura: Schreeuwen tegen je kinderen of je kinderen alleen negatieve aandacht geven is net zo erg of misschien wel erger dan een tik op de vingers. Ik snap heel goed dat deze mevrouw hier buikpijn van krijgt en ik zou dus zeker niet gewoon de andere kant op kijken.

Beeld: iStock