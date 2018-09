Lezersdilemma: ‘Van muurbloempje tot glamourpoes’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 38-jarige Aimee, die zich zorgen maakt om een goede vriendin.

Onlangs heeft Aimee een van haar beste vriendinnen een fotoshoot cadeau gedaan, omdat ze maar liefst dertig kilo was afgevallen. Sinds die mijlpaal voelt ze zich fantastisch en plaatst ze regelmatig kiekjes van zichzelf op Instagram, iets wat ze voorheen nooit deed. Het begon met mooie en onschuldige foto’s, maar het worden steeds meer licht erotische beelden. Toen Aimee er iets over zei tegen haar vriendin, kreeg ze te horen dat ze vast jaloers was. Maar daar gaat het Aimee helemaal niet om.

Bianca: Ik zou het erbij laten. Het is aan haar en niet aan jou hoe ze zich profileert. Meer dan er een keer wat van zeggen, kun je niet doen. Of jij het wilt blijven zien, daar heb je wel een keuze in. Je kunt haar een tijdje niet volgen op social media, bijvoorbeeld.

Patty: Ik kan me voorstellen dat haar zelfvertrouwen een boost heeft gekregen en ze zelfverzekerder is geworden. Helaas komt het ook voor dat mensen niet alleen qua uiterlijk veranderen, maar ook qua innerlijk. Als goede vriendin heb je je zorgen geuit. Als zij zo reageert op jouw uitgesproken zorg, kun je je ook afvragen hoezeer zij jullie vriendschap (nog) op prijs stelt…

Wendy: Meer dan zeggen kun je vrees ik niet; dat heb je gedaan is ze niet blij mee. Dan zou ik het laten. Maar als het je ook irriteert, dan ook wat minder zien en spreken.

Adriënne: Kun je niks aan doen. Ik ben zelf ook veel afgevallen en daardoor ken ik zelf ook best wat mensen die veel zijn afgevallen. Sommigen kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Ik ken vrouwen die erom zijn gescheiden. Zo wilde een van hen van iedereen horen hoe lekker ze nu was. Haar eigen man was niet genoeg en nu zijn ze gescheiden.

Heleen: Je hebt het al gezegd, meer kun je niet doen. Helaas doen veel vrouwen dit om aandacht te krijgen, en zal je het ook niet makkelijk uit haar hoofd kunnen praten dat het niet slim is.

Beeld: iStock