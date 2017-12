Lezersdilemma: ‘Moet ik me zorgen maken?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we erg benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 38-jarige Janer kreeg een verontrustend berichtje van haar vriendin, en twijfelt of ze in moet grijpen. We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen?

Lees ook: Lezersdilemma:’Ik ben shopaholic!’

Michelle:

Marjoleine:

Brenda:

Dionne:

Karlien:

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome