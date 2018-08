Lezersdilemma: ‘Moet ik mij bij mijn rimpels neerleggen, of botox laten spuiten?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: Marijke (35) kreeg kort na elkaar twee kinderen en het slaapgebrek begint zich nu op haar gezicht af te tekenen. Ze twijfelt: kan ze iets aan die rimpels laten doen, of moet ze zich erbij neerleggen?

Omdat Marijke in korte tijd twee kinderen kreeg maakt ze korte nachten en slaapt ze nooit meer uit. Waar vroeger een gezichtsmasker nog een oplossing bood, heeft het verval zich nu duidelijk ingezet. Zelfs als ze ontspannen is trekken de rimpeltjes niet meer weg. Ze leeft en eet gezond, en smeert zich een ongeluk aan goede crèmes, maar niets wil meer helpen. Dat ze grijze haren krijgt, heeft ze zich bij neergelegd, maar ze twijfelt of ze botox zal laten spuiten zodat de rimpels die er nu zijn in ieder geval niet dieper worden.

Adriënne: Waarom niet? Het is een herkenbaar probleem, ik houd het ook in mijn achterhoofd. Veel mensen zijn er negatief over, maar laat je daardoor niet beïnvloeden.

Xandra: Inderdaad, doen waar jij je fijn bij voelt. Ik denk alleen maar: iedere rimpel die ik erbij krijg heeft een verhaal. Gelukkig zijn het vooral veel lachrimpels. Gisteren toevallig Cher gezien in Mamma Mia; ik zou voor geen goud met zo’n hoofd zou rondlopen. Ronduit lelijk. Maar als zij er happy mee is, is het prima toch?

Jolien: Ik zou adviseren om je goed te laten informeren door een bedrijf. Niet eentje die veel aan kortingen doet, maar eentje die hoog aangeschreven staat. En bedenk daarna of je dit er voor over hebt. Is het antwoord ‘ja’, dan gewoon doen!

Anne: Doen wat jij wilt. Ga anders vrijblijvend naar een specialist en vraag wat informatie op. Botox is ook niet definitief dus als het niks is, doe je het één keer en daarna nooit meer.

Beeld: Shutterstock