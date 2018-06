Lezersdilemma: ‘Mijn moeder betuttelt me’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 32-jarige Lise, die het gevoel heeft dat ze enorm betutteld en bekritiseerd wordt door haar moeder.

Na het overlijden van Lises vader is haar moeder (over)bezorgd over haar. Soms krijgt Lise zo’n veertien appjes achter elkaar waarin ze wordt gewaarschuwd voor van alles, en hun contact gaat vooral over dingen die Lise volgens haar moeder niet mag doen.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

San: Koester zo’n moeder nu het nog kan. Ze is gewoon bang om je te verliezen en uit dat op de verkeerde manier. Maak wel keiharde afspraken over wanneer ze de sleutel mag gebruiken en wanneer niet.

Jacqueline: Ik zou haar je brief laten lezen zoals-ie hier staat…

Desi: Haar op neutraal, rustig terrein zo specifiek mogelijk vertellen wat je gezien, gehoord en ervaren hebt. Welk gevoel je dit geeft en haar vragen wat volgens haar de reden is van haar gedragsverandering naar jou toe. Ook blijven doorvragen wanneer ze het af wil doen met naar jou te wijzen: ‘Ja, maar je bent ook zo slordig, onvoorzichtig enzovoorts.’ Ik wens je veel geduld, compassie en liefde toe bij het voeren van zo’n moeilijk gesprek.

Wendy: Duidelijk zeggen dat je graag een gezellig contact met haar wil en de sleutel van je huis laten inleveren! Het is jouw huis dus kan ze komen als jij er bent. Klaar!

Beeld: ANP, Instagram