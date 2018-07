Lezersdilemma: ‘Moet ik kiezen voor mijn passie of mijn bedrijf?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 35-jarige Puck, die niet weet of ze moet kiezen tussen haar bedrijf of haar passie.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Moet ik mijn vriendschap opgeven voor de carrière die ik wil?’

Al van jongs af aan is Puck verzot op water en zeilboten. Ze leeft voor het avontuur, houdt ervan om op die manier nieuwe mensen te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Onlangs is ze een eigen bedrijf gestart, maar heeft ze óók het aanbod gekregen om met een groep zeilers de Atlantische Oceaan over te zeilen en verder. Het is haar ultieme droom om mee te gaan, maar ze twijfelt omdat ze niet weet of ze het waard vindt om daarvoor haar bedrijf on hold of zelfs stop te zetten.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

May: Je leeft maar één keer en je wordt een ervaring rijker die niemand meer van je kan afpakken. Tenzij je hart en ziel toch meer in je bedrijf ligt.

Jenny: Ja, dat is het waard! Beter spijt hebben van dingen die je wél gedaan hebt dan levenslang spijt van iets wat je niet hebt gedaan…

Greet: Dromen volgen, wat echt moet komt later wel! Follow your dreams!

Anouk: Als je grote droom zo voorbij komt… dan moet je het aangrijpen. Je kunt beter spijt hebben van iets wat je gedaan hebt als van iets dat je niet hebt gedaan. Live your dream.

Olga: Doen, dit is niet voor niets op je pad gekomen! En het is weer een ervaring die je mee kan nemen als je weer verder gaat met je bedrijf.

Rineke: Doen! Volg je hart, want dat klopt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock