Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 33-jarige Lotte. Sinds een aantal maanden heeft ze een lieve vriend die wekelijks nog bij zijn ouders gaat eten. Ze twijfelt of ze iedere keer mee ‘moet’ gaan.

Het is vaste prik voor de vriend van Lotte: iedere zondagavond brengt hij een bezoekje aan zijn ouders, en dat wordt dan ook van hem verwacht. In het begin vond Lotte het geen probleem om wekelijks bij haar schoonouders te eten, maar nu begint ze ervan te balen dat ze nooit een zondagavond voor zichzelf meer heeft; laat staan eentje waarop ze van haar vriend zónder zijn ouders kan genieten.

Emmelie: Grenzen aangeven. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar als je dat niet vanaf het begin doet, dan is het einde zoek.

Naomi: Ik zou hier jeuk van krijgen… Leuk voor de ouders dat hij dit altijd doet en gedaan heeft, maar tijden veranderen en tradities zijn er om verbroken te worden. Je kunt dus niet een dagje lekker weg naar de kust of zo, want dan moet je op tijd terug zijn om daar te eten? No way. Korte metten mee maken en gewoon leuke dingen doen die jij wil doen. Het is ook jouw zondag! En mocht je dan een keer op zondag weggaan, stel dan voor dat je die dag voordat je weggaat gezellig op de koffie komt. Zullen ze vast begrijpen. En zo niet, dan is dat jammer voor hen. Succes!

Rose: Ga open het gesprek met hem gaan en vertel hem wat de zondagavond voor jou betekent. Mogelijk is er een makkelijke en fijne oplossing voor beiden; ga om de week mee. Zo heeft hij om de week een moment alleen met zijn ouders en jij een avondje voor jezelf.

Lia: Eerlijk zeggen en beiden water bij de wijn doen. Ga bijvoorbeeld voorlopig de ene zondag wel mee en de andere niet, daarna wellicht één keer in de drie weken. En anders gaat je vriend op een doordeweekse dag bij zijn ouders eten.

