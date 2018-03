Lezersdilemma: ‘Is mijn zoon autistisch?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 34-jarige Mariëlle, die meerdere keren heeft meegemaakt dat ongeruste moeders op haar afstapten met de boodschap dat ze haar zoon Thijs (6) nogal autistisch vinden overkomen. In eerste instantie vond ze dat belachelijk, nu weet ze niet wat ze moet doen.

Al het commentaar van andere moeders heeft Mariëlle erg onzeker gemaakt. Haar zoon is nu zes jaar oud en is graag alleen. Hij heeft één goed vriendje naar wie hij erg loyaal is, maar in groepjes kan hij nogal onhandig zijn. Geregeld kijkt Thijs mensen niet-begrijpend aan omdat-ie niet snapt wat ze bedoelen. Thuis heeft hij daar geen last van en hij heeft geen achterstand op school. Mariëlle twijfelt of ze naar een deskundige moet gaan.

Cynthia: Wat heb je te verliezen? Komt er uit testen dat hij autisme heeft, dan weet je dat en kan je daar rekening mee houden. Komt er uit die testen dat hij geen autisme heeft, weet je dat ook. En als er weer iemand over begint kan je direct zeggen dat het geen autisme is, maar ‘gewoon’ sociaal niet zo handig zijn. Of ben je misschien zelf (onbewust) bang voor de uitslag?

Charlotte: Doen wat je moederhart je ingeeft. Tegelijkertijd: wat maakt het uit welke ‘stempel’ jouw kind krijgt? Niet iedereen is hetzelfde, thank god! Laat hem vooral zijn zoals hij is en geniet daar zo veel mogelijk van. Sommige mensen zijn sociaal wat onhandiger, begeleid hem daarin. Maar laat hem geen eenheidsworst worden met een stempel.

Prisquilla: Volg je hart en die schoolpleinmoeders moeten hun mond is houden. Een kind voelt zelf heel goed aan waar hij of zij zich veilig voelt! En een stempel is helemaal niet erg. Succes.

Lena: Wat wil je zelf? Het kan geen kwaad om het te laten testen. Het is niet zo dat je die moeders dan gelijk geeft, misschien geeft het dan wel rust omdat het nu vast in je hoofd blijft spoken wat die moeders gezegd hebben.

Maaike: Misschien eerst eens met de juf of meester bespreken? Als het goed is letten die op de ontwikkeling en herkent die signalen.

Sandra: Zolang het je zoontje niet in de weg zit, zou ik er niets mee doen. Breekt dat moment aan, dan is het altijd nog vroeg genoeg om eerst eens een gesprek met bijvoorbeeld een orthopedagoog aan te gaan om te kijken hoe hij bijvoorbeeld wat sociaal vaardiger kan worden. Dit kan zonder gelijk een diagnose te laten stellen. Mocht dat op een of andere manier wel nodig zijn… je kind is meer dan alleen een diagnose, het is een leidraad en een hulpmiddel. Niet meer of minder dan dat. Laat je niet gek maken. Hartelijke groet van een trotse moeder met zoon met autisme!

Beeld: Shutterstock