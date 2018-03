Lezersdilemma: ‘Ik wil genderneutraal opvoeden, maar mijn man niet’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 31-jarige Josien, die haar kinderen genderneutraal wil opvoeden. Ze vindt het belangrijk dat ze meekrijgen dat jongens en meisjes precies hetzelfde zijn, op de anatomische verschillen na.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Hoe maak ik mijn dochter zelfstandig?’

Na het lezen van meerdere onderzoeken is Josien ervan overtuigd dat veel gedrag aangeleerd is. Jongens zijn net zo gevoelig als kwetsbaar als meisjes, meisjes zijn net zo dapper en stoer als jongens. En dat mogen ze uiten, vindt Josien. Haar man en (schoon)ouders vinden het nogal overdreven. Josien vraagt zich af hoe ze haar directe omgeving – en vooral haar man – op één lijn moet krijgen.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Sanne: Ik heb een meisje en een jongen. Heb dus zowel poppen als auto’s, prinsessenjurken en ridderpakken. Ze spelen allebei met van alles, maar ze spelen wel totaal verschillend met hetzelfde! Als mn dochtertje met auto’s speelt, speelt ze rollenspellen met auto’s; hele verhalen houden die auto’s tegen elkaar… terwijl mijn zoon ze zo hard mogelijk laat botsen tegen elkaar en tegen van alles… Ze ZIJN gewoon verschillend!

Michelle: Natuurlijk zijn er verschillen tussen jongens en meisjes, niet alleen lichamelijk. Maar mijn dochter heeft een Spider-Manpyjama en als mijn zoontje nagellak op wil: waarom niet? Ik vind het wel echt triest dat hij het dan niet krijgt en dat nagellak bij een meisje hoort of zo. Dat maken wij ervan, ben het met je eens dat heel veel gedrag aangeleerd is ‘omdat het zo hoort’. Volg je gevoel en ga het gesprek aan met je man.

Francois: Kind gewoon kind laten zijn. Inderdaad gewoon zelf laten kiezen waar mee te spelen. Het in een richting duwen is in mijn ogen niet goed. Het gaat hier niet eens om gender maar om het belang van een individu. En voor de mensen die denken dat vrouw en man ‘gelijk’ zijn anno 2018… ga eens loonstroken vergelijken. Geloof me, jullie gaan schrikken. Vaak verdienen vrouwen in dezelfde functie 20 procent minder dan een man…

Amber: Waarom zou je dat willen? De hele maatschappij benadert jongens en meisjes verschillend. Het is een mooi streven om de nadruk op de overeenkomsten te leggen en niet op de verschillen. Maar je kunt je schoonouders en man niet dwingen om dezelfde denkwijze te hebben als jij.

Marianne: Ik vind het juist goed dat je hier zo bewust van bent. Uiteraard moet je hier niet in doorslaan, maar dat doe je ook niet zeg je. Jij geeft je kinderen op deze manier de kans om zonder vooroordelen te ontdekken wat ze écht willen. En als dat uiteindelijk alsnog ‘typisch’ jongens resp. meisjesdingen blijken te zijn: prima. Maar dan heb je hen in elk geval zelf de keuze gegeven en weten ze ook dat er meer mogelijk is dan dat. Zonder dat ze het door de maatschappij opgelegd krijgen.

Sietzke: Volgens mij is genderneutraal ook een hokje. Kijk naar je kind en waar zijn of haar interesses liggen en probeer daarbij aan te sluiten. Ga niet alles labelen als jongensspeelgoed of meisjesspeelgoed of genderneutraal. Kijk naar je kind… volgens mij weten die echt niet wat genderneutraal is. Ze weten wel wat ze leuk vinden.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: iStock