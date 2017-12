Lezersdilemma: ‘Ik ben shopaholic!’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we erg benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 33-jarige Sophie heeft een gat in haar hand, terwijl ze haar rekeningen nauwelijks kan betalen. We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen?



Lees ook: Lezersdilemma: ‘Nog een babyshower organiseren?’

Suzanna:

Jaqueline:

Judith:

Liset:

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome