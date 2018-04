Lezersdilemma: ‘Hoe sluit ik nieuwe vriendschappen?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we erg benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 26-jarige Rachel is voor de liefde naar de andere kant van Nederland verhuisd. Nu haar vriendinnen niet meer om de hoek wonen, merkt ze dat ze het lastig vindt om aansluiting te vinden.

Barbara: Ik heb toen ik verhuisde veel leuke mensen leren kennen via het VIVA-forum en ook door het concept ‘nieuwe mensen leren kennen’ (NMLK). Het kost tijd en moeite, maar het is het voor mij zeker waard geweest! Via de sportschool vond ik toen inderdaad ook geen succes…

Sandra: Zoek een teamsport: volleybal, waterpolo of bootcamp. En je vriend zal toch al wel een vriendengroep hebben, ongetwijfeld dat daar ook dames bij zitten. Spreek wat met ze af!

Roshanie: Het komt wel, het kost alleen tijd. Wij zijn 2,5 jaar geleden verhuisd en pas nu komt de buurvrouw soms koffie drinken en maak ik een praatje op t schoolplein. Ik ben geen sociaal type, dus houd er rekening mee dat die persoon die misschien een beetje vreemd kijkt ook gewoon een beetje sociaal onhandig kan zijn.

Ineke: Ga op een koor! Als er pauze is drink je iets met elkaar en leer je elkaar vanzelf kennen.

Cobi: Organiseer een BBQ of borrelmiddag met de vrienden – EN hun partner.

