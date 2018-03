Lezersdilemma: ‘Hoe maak ik mijn dochter zelfstandig?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 38-jarige Nienke. Haar oudste dochter Jessie wil na de zomer geneeskunde studeren en het huis uit, maar opmerkingen uit Nienkes omgeving zorgen voor de nodige twijfel over de zelfstandigheid van haar dochter.

Zo nu en dan helpt Jessie mee in het huishouden, maar dingen die je moet doen als je op jezelf gaat wonen, daar heeft ze nog geen kaas van gegeten. Nienke doet veel voor haar dochter: ze smeert haar brood nog, maakt haar kamer schoon en regelt kappersafspraken voor haar dochter. Haar man vindt dat ze hun dochter verwent, maar de enige vraag die Nienke heeft is: hoe maak ik mijn dochter zelfstandiger?

Janette: Mijn kinderen van 17 en 19 kunnen koken, doen vaak genoeg de wasmachine aan, kunnen als het nodig is strijken en maken al jaren hun eigen kamer schoon, kopen al jaren hun eigen kleding. Les gehad van mij? Nee. Wanneer ze mee wilden helpen dan mocht dat, hadden ze ergens vragen over dan legde ik het uit of deed ik het voor, en liet ze het daarna zelf doen

Linda: De huishoudelijke dingen leert ze vanzelf wel als ze op zichzelf woont.

Vooral de regeldingetjes en de financiële zaken zijn wel belangrijk als je het huis uit gaat. Dus stoppen met het bellen van de kapper en al helemaal geen kamer zoeken voor haar!

Wendy: Lekker laten gaan, komt echt wel goed hoor! Ze googelt wel hoe ze dingen moet koken of zo. Enne, natuurlijk zal ze een keer op haar bek gaan! Ben ik ook genoeg geweest. Als ze maar weet dat ze altijd bij je terecht kan, als ze echt hulp nodig heeft.

Suzanne: Toen ik 18 was kon ik nauwelijks een ei koken. Stofzuigen en afwassen deed ik wel, maar verder niet veel. De was al helemaal niet. Toch ging ik op kamers. Je leert het snel genoeg en het is ook wel spannend. Het is makkelijk praten, maar onze kinderen zelfstandig maken valt niet altijd mee en we doen het allemaal in ons eigen tempo. Komt vanzelf goed. Ik probeer het nu wel anders te doen hoor, met mijn kinderen.

Liesbet: Dat loopt allemaal wel los eenmaal op kamers. Ik ken niemand die van de ouders kooklessen of iets kreeg. Toch krijgen onze kinderen nu allemaal volwaardige, verse maaltijden… Niet zo druk maken, vindt zijn weg wel allemaal.

Marije: Nu direct beginnen met loslaten. Ze moet zelf haar kamer zoeken. En als ze er niet klaar voor is dan nog maar even thuis wonen maar wel als volwassene in het huishouden: dus taken gelijk verdelen over alle volwassen gezinsleden.

Stephanie: Misschien samen even gaan zitten en bespreken wat er bij komt kijken als je op jezelf gaat? En dan bespreken waar ze hulp bij nodig heeft. Dit kan je dan de komende tijd gaan oefenen.

