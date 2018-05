Lezersdilemma: ‘Hoe blijf ik in gesprek met mijn (bijna-)ex?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we erg benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 37-jarige Celine, die na een relatie van achttien jaar een scheiding in gang heeft gezet. Samen hebben ze er alles aan gedaan om hun huwelijk te redden, maar het mocht niet baten.

Celine en haar partner leven sindsdien als twee vreemden in één huis, terwijl Celine dringend op zoek is naar een nieuwe woonruimte. Het voelt alsof ze wordt gestraft door haar ex, die niet zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor het stuklopen van hun huwelijk. En dat alles terwijl ze geen vechtscheiding wil. Hoe dringt ze tot hem door, vraagt ze zich af, vooral voor de kinderen?

Kim: Ik ben nu een jaar weg van de vader van onze dochter en in het begin liep het ook stroef, maar nu voor onze dochter komen we goed overeen. Er zullen nog dagen zijn dat er een meningsverschil is maar ieder moet water bij de wijn doen. En denken aan de kinderen in plaats van jezelf.

Cynthia: Niet. Hoe hard ook, je gaat niet doordringen. Hij zal het zelf in moeten zien. Ik heb ook zo’n ex. Op een bepaald moment trok ik het niet meer en heb een gesprek gehad met een maatschappelijk werker. Ik vertelde mijn verhaal, de eerste reactie van de maatschappelijk werker was: ‘Ben jij bij hem weggegaan? Dan reageren mannen wel vaker zo. Aangetast in hun mannelijkheid of zoiets.’ Kortom, misschien een kleine troost, maar je bent niet de enige!

Maurike: Pff moeilijk hoor… ik heb geen advies maar je hoort zo vaak dat ex-partners na een relatie zo lelijk naar elkaar doen. Vooral jammer als er kinderen bij betrokken zijn. En ik snap ook wel dat als je gekwetst bent dat het lastig is, maar ooit was je heel gek op elkaar toch? En soms werkt het gewoon niet meer, dan gun je toch ook iemand wel weer het geluk zonder jou? Soms horen dingen zo te lopen omdat er iets veel mooiers voor in de plaats komt, dat heb ik wel geleerd. Het leven is te kort om elkaar altijd maar dwars te zitten…

