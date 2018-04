Lezersdilemma: ‘Geen warm welkom na mijn verlof’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 30-jarige Maartje, die na een zwangerschapsverlof weer aan de slag is gegaan. Tijdens een koffietje met de directrice van de school waar ze werkt, heeft ze aangegeven twee keer per dag te willen kolven. Toen ze zei dat het zo’n twee uur in beslag zou nemen, sprak het gezicht van haar leidinggevende boekdelen.

Door sneertjes voelt Maartje zich niet welkom; het geeft haar een enorm schuldgevoel. En als ze gaat kolven, ziet ze collega’s naar haar kijken. Het geeft haar het gevoel alsof ze de kantjes er vanaf loopt. Hoe kan ze het beste omgaan met deze situatie?

Debby: Vervelend dat je je zo voelt na je verlof. Ik vind dat je wat laat bent met aangeven dat je wilt gaan kolven, ook al heb je het volste recht om dit te doen! Kijk het even aan, je bent nu moeder, kijkt anders tegen de wereld (en je werk) aan en dat is logisch! Misschien kun je je gevoel hierover over een poosje bespreekbaar maken óf voel je de behoefte niet meer. Succes met de combi werk en gezin!

Nienke: Het gevoel kan ik me voorstellen, van beide partijen trouwens. Een moeder wil graag genieten van en zorgen voor haar kind en daarvoor zijn inmiddels rechten en regels waarmee dat ook kan. Goede zaak! Maar de werkgever snap ik ook – qua denkwijze. Van een werknemer die 28 uur werkte naar feitelijk 12 uur per week nu… Het getuigt van een weinig professionele houding als je die overweging zo negatief uit naar een werknemer en collega, je ziet dit ruim van tevoren aankomen lijkt me.

Ik zou wel het gesprek aangaan denk ik, om wederzijds begrip te kweken en de kou uit de lucht te halen! Succes en vooral: geniet van je baby.

Aletta: Ondanks, dat ik de reacties erg naar en zelfs kinderachtig en oncollegiaal vind, vind ik wel, dat je erg laat bent met het aangeven dat je graag wilt kolven. Hier heb je uiteraard recht op, maar het op je eerste werkdag zeggen, vind ik echt laat… Sterkte ermee.

Desi: Lekker laten gaan als je geen zin hebt in confrontatie. Zit het je echt dwars dan kun je benoemen wat je ziet gebeuren en vertellen hoe het jou laat voelen. Sterkte!

Diewerke: Wat vervelend dat je zo ontvangen wordt. Ik vind het ook geen warm welkom en niet van deze tijd. Ik ben er niet mee eens dat je eerder had moeten aangeven dat je wilt kolven. Je kunt er als werkgever niet vanuit gaan dat iemand die terug komt van verlof het borstvoeden heeft afgebouwd. Je weet nooit hoe het loopt, en je hebt er gewoon recht op. Het advies van de WHO is ook om 6 maanden borstvoeding te geven. Een kolfruimte moet er op elke werkplek zijn. Veel sterkte en laat je niet gek maken door de reacties!

Monja: Houd voet bij stuk. Jij wil je kindje borstvoeding blijven geven. Je hebt recht om te kolven. Je kind is belangrijker dan een gefrustreerde meerdere en je collega’s. Meer hun probleem dan het jouwe.

