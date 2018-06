Lezersdilemma: ‘De blaffende honden van de buren maken me gek’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 32-jarige Lieke, die – ondanks dat ze een grote dierenvriend is – gek wordt van het geblaf van de honden van haar buren.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Mijn zus wil nooit oppassen’

Lieke is al eens het gesprek aangegaan met de buren en heeft zelfs al een keer de politie ingeschakeld, maar haar buren lijken niet onder de indruk (lees: de situatie is ongewijzigd). Nu heeft ze een organisatie gevonden die helpt bij het trainen van honden die angstig zijn en buitensporig veel blaffen, en is ze zélfs bereid om de honden van haar buren persoonlijk naar de cursus te brengen. Hoe vatten hondeneigenaren dit op, vraagt Lieke zich af.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Liesbet: Opnemen en opnieuw aangifte doen. En al helemaal niét gaan aanbieden te helpen! Hun probleem, zij mogen het oplossen. Schouders naar achteren en vriendelijk maar kordaat voor je zelf opkomen!

Lenaa: Je hebt aangegeven dat hun honden blaffen. Zij doen er niks mee. Dus ik zou blijven bellen. Op sommige plaatsen is er zelfs buurtbemiddeling. Misschien is dat een optie. Onze hond vind blaffen ook het leukste wat er is, maar het is niet de bedoeling dat mijn buren er last van hebben. Dus het is aan hun om een oplossing te zoeken.

Daisy: Als hondeneigenaar zou ik het vreselijk vinden als mijn buren last hebben van mijn dieren! En ‘tsja het zijn honden’ is écht een enorm slecht excuus. Maar wat je ermee moet doen? Tsja. Dat vind ik erg lastig. Sterkte in elk geval.

Roswitha: Ik denk niet dat ze het aanbod aannemen of zullen waarderen. En als baasje moet je zelf in je beest investeren. En ik ben ook een dierenliefhebber, maar mijn hond blaft ook niet de hele dag. En dat zou ik ook niet willen, een hond kan een hoop leren.

Ineke: Nogmaals proberen om met de buren hierover in gesprek te gaan. Aangeven dat je er echt last van hebt en actie gaat ondernemen als zij niet bereid zijn om er iets aan te doen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock