Leuk voor de kids: Haal de natuur in huis met Ella and Jack

Zon op je gezicht, wind in je haren en je kinderen die buiten van alles ontdekken. In de zomermaandag zijn de kids lekker buiten! Ben jij ook bang dat alles ondersneeuwt nu de vakantie voorbij is? Dat hoeft niet! Online natuurgids Ella and Jack biedt je heel veel inspiratie, waarmee je de natuur op een creatieve mee naar binnen kunt halen.



Natuurinspiratie

Ella and Jack is een nieuwe, online inspiratiegids voor korte, makkelijke natuuractiviteiten die je samen met je kinderen kunt doen in en om het huis. Iedere week vind je er allerlei ideeën die binnen een paar minuten van de voordeur al lukken: een natuurweetje, een buitenervaring of iets wat je samen kunt maken in en met de natuur. Iets wat plezier geeft en mooie herinneringen creëert. Zonder ontploft huis.

Zó kwam de site tot leven

De website is opgericht door Annemarie Bleeker. Ze vertelt: ‘Als moeder van drie kleine kinderen merkte ik dat natuur om de hoek z’n glans en aantrekkingskracht vaak heeft verloren. Ik vond het jammer dat mijn kinderen natuur vooral associeerden met de dode dino’s van Freek en kant-en-klare moestuintjes van de Albert Heijn. Daarom heb ik een online inspiratiegids gemaakt voor ouders met een agenda, hoofd en wasmand die overlopen, maar ook met veel zin in kwaliteitstijd met hun kinderen en de wens om natuur daarin een vaste plek te geven. Zo ontstond Ella and Jack.’



En die naam?

‘De naam van de site is geïnspireerd op mijn dochter Ella van twee en haar neefje Jack. De natuurlijke drang die zij hebben om alles te ontdekken en te bekijken wat ze tegenkomen binnen een straal van een paar meter werkt super aanstekelijk. Jack woont in Canada en het eerste wat hij altijd doet als hij Ella ziet, is een bloemetje voor haar plukken: “Look Ella, look!’

Benieuwd geworden? Neem dan zeker eens een kijkje op de website. Flair approves!

