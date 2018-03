Moeders, opgelet: déze hilarisch herkenbare serie verschijnt binnenkort op Netflix

Het moederschap: het is misschien wel het mooiste wat er is. Maar, laten we niet vergeten, ‘tis ook heel erg zwaar. Naast de gebroken nachten, lekkende borsten en een labiele blaas, is er nog een hele waslijst aan dingen die er bij being a mum komen kijken. In de Australische serie The Letdown neemt Audrey je volledig mee in haar leven als kersverse moeder.

Lees ook

Charlize Theron’s nieuwe film ‘Tully’ is een feest der herkenning voor moeders

Nieuw leven na ‘nieuw leven’

Vanaf april mogen we ook in ons land eindelijk genieten van de avonturen van Audrey, die als nieuwbakken moeder van alles in haar ‘nieuwe’ leven meemaakt. Sinds de komst van haar kleine spruit begeeft ze zich op onbekend terrein en is haar leven dan ook 360 graden veranderd. En dat valt niet altijd mee.

Herkenbaar en hilarisch

Naast de afkeurende blikken van andere moeders, de struggels met haar eigen moeder en de ambitieuze carrièreplannen van haar man, krijgt ze ook te maken met allerlei typische moederzaken die vooral héél erg herkenbaar zijn. Al kan ze gelukkig altijd terecht bij haar praatgroep met lotgenoten. Een echte aanrader om te kijken dus. Want naast enorm treffend, is het ook nog eens hilarisch.

De serie is vanaf 21 april op Netflix te zien. Bekijk een klein voorproefje in onderstaande video’s.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Still uit video