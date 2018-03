Spring is in the air: morgen lokaal wel 17 graden

Was het vorige week nog temperatuur standje vriesstand, morgen kun je bij wijze van spreken in je zomerjas naar buiten. Als de regen de boel niet zou verpesten ten minste.

Lokaal kan het namelijk wel 17 (!!) graden worden. Helaas kun je niet lekker in het zonnetje op het terras gaan zitten: er is ook een hoop regen voorspeld. In het noorden van het land lopen de temperaturen iets minder op, hier is het zo’n 11 tot 13 graden. Ook niet verkeerd toch? Maar in Noord-Brabant en Limburg wordt het heerlijk lenteweer en kan de thermometer de 17 graden wel eens aantikken. Dat is 8 tot 9 graden warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. Paraplu mee, regenjas aan en lekker naar buiten dus.

Bron: LindaNieuws | Beeld: Shutterstock