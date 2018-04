Weer een beetje zomer: dit weekend stijgen de temperaturen

Hoewel het lente is, voelde het afgelopen weekend een beetje alsof de herfst terug van weggeweest was. Toch lijkt daar nu verandering in te komen. Dit weekend kun je gewoon weer die korte broek of dat jurkje uit de kast trekken.

Vanaf woensdag gaat het zonnetje eindelijk weer een beetje schijnen. En ook goed nieuws voor iedereen die Bevrijdingsdag buiten gaat vieren: in het weekend lopen de temperaturen op tot zo’n 20 graden. Is dat even lekker.

April doet wat hij wil

Vond je het maar wat koud deze maand? We mogen eigenlijk niet klagen. Sinds 1901 is het de op twee na warmste april ooit (!) gemeten. We hebben dan ook negen keer temperaturen boven de 20 graden gehad. Zo slecht was het dus nog niet.

Bron: Weerplaza & Libelle | Beeld: iStock