Lekker luxe: Er bestaat nu gin met truffels

Er gaat niks boven een heerlijk frisse Gin-Tonic. We zijn nu eenmaal dol op gin, in alle vormen en kleuren. Roze, met goudvlokjes of zoals deze versie, lekker decadent met truffels.

Lees ook: NOM: je kunt nu marshmallows kopen gevuld met gin en Prosecco

De chocoladefan die nu al zielsgelukkig wordt, moet zich misschien nog heel even inhouden. Het gaat hier om een gin met de paddenstoelentruffels, geen bonbons.

Het gaat om een specifieke Italiaanse truffel, geplukt in Alba en het is een idee van William en Lucy Lowe, die zelf al vaker bijzondere gins maakten. Zo maakten ze een variant met rode mieren en een Japanse gin.

Looking for an awesome and unusual Christmas gift? Our Anty Gin collaboration with @nordicfoodlab is officially the world’s most innovative alcoholic beverage!! Available now from www.antygin.co.uk Een bericht gedeeld door Cambridge Distillery (@cambridgegin) op 14 Dec 2015 om 4:51 PST

De smaak van witte truffels is vrij complex en het stel combineert deze dan ook met allerlei specerijen en kruiden die in hun eigen achtertuin groeit. Het resultaat: een hele bijzondere gin met een flink prijskaartje. Wat het kost? Zo’n 100 euro per fles. Ai.

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram