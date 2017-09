Lekker eten & ook nog gezond? Chef met lef Nigel van der Horst leert het ons

Op social media is hij beroemd als foodblogger @chefmetlef. Maar in het echt is hij gewoon Nigel: hobbykok uit Lelystad, met een uit de hand gelopen liefde voor eten, sport en fotografie. En nu heeft hij zelfs een eigen kookboek, waar hij ons mee leert dat je gewoon alles kunt eten. Niks geen koolhydraten of suikers!

Lees ook: Deze banen zijn het slechtst voor je gezondheid

Nigel van der Horst was zelf als tiener te dik, maar besloot op zijn zestiende het roer om te gooien. Hij ging fanatiek sporten en verdiepte zich in voeding. En er ging een wereld voor hem open. Nu probeert hij orde in de chaos van foodtrends en hypes te scheppen.

Veel mensen nemen volgens Nigel namelijk klakkeloos over wat er over voeding gezegd wordt in de media. En die informatie is vaak erg tegenstrijdig. Maar volgens Nigel kun je in principe alles eten. Het gaat om de balans in maaltijden, de hoeveelheden die je eet en je beweeg- en leefpatroon. In zijn boek geeft hij basisinformatie over koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels, vitamines, de zin en onzin van biologisch eten, suikers, gluten, et cetera.

Hamburgers, pannenkoeken en pizza kun je dus gewoon nog maken voor jou en je gezin, zolang het totaal van je maaltijden maar een bepaalde balans heeft qua voedingstoffen en calorieën. Met de recepten uit Chef met Lef kun je dus verantwoord lekker eten!

Bestel Nigel’s boek hier.

Bron VIVA Beeld Instagram

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome