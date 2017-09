Lekker: Disney komt met Pumpkin Spice Latte

Liefhebbers van de Pumpkin Spice Latte hoeven deze tijdens een bezoekje aan het magische Disneyland niet te missen. Het attractiepark speelt slim in op trends en komt gewoon met een eigen variant: de Pumpkin Pie Latte.

Lees ook: Pumpkin spice-fans opgelet: Met deze spray laat je echt álles hiernaar smaken

De latte is al gesignaleerd in het Californische Disneypark, maar zal naar alle waarschijnlijkheid ook in de andere parken geïntroduceerd worden. De Pumpkin pie latte is te verkrijgen als warme en koude drank en wordt gemaakt van koffie met pompoen siroop, kaneel, nootmuskaat, kruidnagel en gember. Klinkt goed!

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram