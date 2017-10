Lekker: Ben & Jerry’s komt met déze overheerlijke nieuwe smaak

Hoewel Cookie Dough toch altijd de publiekslieveling blijft, vallen ook de andere varianten van Ben & Jerry’s heel goed in de smaak. Want, hoe je het ook wendt of keert, we love Ben & Jerry’s. Goed nieuws dan ook dat er weer een overheerlijke smaak aan het assortiment wordt toegevoegd!

Het gaat om de variant Home Sweet Honeycomb. In Nederland is honeycomb (oftewel honingraat) nog niet zo’n populaire ijssmaak, maar in de Verenigde Staten is het een ware hit. Er zitten geen echte stukjes honingraat in, maar meer een soort harde karamelbrokjes met een honingsmaakje.

Op de site van Ben & Jerry’s wordt dit nieuwe smaakje als volgt omschreven:

‘Het romige ijs, de smeuïge zoute karamel honing swirls en choco honeycomb chunks in onze nieuwste smaak Home Sweet Honeycomb lijkt haast een droom.’

Nu klinkt dat ons al lekker in de orde, er is meer! B&J is niet alleen maar heerlijk, maar ook eerlijk. Het ijs wordt duurzaam gemaakt en de honing komt van een eerlijke bron. Daar steken wij maar wat graag onze lepel in!

Bron: Ben & Jerry’s | Beeld: Ben & Jerry’s Twitter