Leeuw

Elke keer als je een nieuwe weg inslaat, moet je dingen nauwkeurig overwegen. Zorg voor een goede vergelijking. Het is verstandig om goed in je agenda te kijken en op te letten dat je geen opmerkingen of notities mist. Je moet goed geïnformeerd blijven. Deze dag lijkt wel een romantische komedie. Je hebt iemand op het oog, maar de weg ernaartoe is bezaaid met obstakels.

Beeld: Sanne Bakker