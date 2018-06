Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Je zou eerlijk en open kunnen zijn, Leeuw, daar reageren mensen erg positief op. Bovendien kun jij dan zonder zorgen de dingen doen die je wilt. Je hoeft je niet druk te maken of mensen nergens achter komen, of andere zorgen. Het is goed om altijd zo eerlijk mogelijk tegen de mensen om je heen te zijn. Je barst van de energie, maar helaas weet je die niet echt naar buiten te richten. Je bent vooral met jezelf bezig. Dat is voor een keertje niet zo erg, maar zorg ervoor dat dat geen blijvende situatie is.

Beeld: Sanne Bakker