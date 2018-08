Leeuw

Je kunt vannacht wat onrustig slapen, nadat iets vandaag wel erg ongelegen kwam. Oude liedjes brengen misschien wat nostalgische herinneringen naar boven. Geniet vandaag, ontspan je en trakteer jezelf op iets leuks. Dit is een positieve dag, ook al lijkt het in de ochtend niet zo. Wanneer je in de zakenwereld zit, zul je veel kunnen bereiken, mits je hard werkt.

Geen Leeuw maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker