Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Wanneer je single bent, kun je rekenen op een opwindende one night stand. Meer is het ook niet, maar dat vind je geen probleem. Voor de rest ben je in je element. Je vliegt van de ene naar de andere afspraak om er net zo snel één te vergeten. Gelukkig weet je vlotte babbel jou te redden. Je hebt maar weinig zin om naar dat evenement of etentje te gaan. Het is verstandig om je daar even overheen te zetten, je aanwezigheid wordt namelijk zeer gewaardeerd. Daardoor voel jij je na afloop ook weer een stuk beter.

Beeld: Sanne Bakker