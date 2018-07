Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Op werk- of studievlak bereik je een climax; projecten of onderdelen worden afgerond. Je zit nu precies tussen een eindfase en een nieuw begin in. Hierdoor krijg je weer tijd voor familie en vrienden. Plan iets leuks met hen om de verloren tijd in te halen. Je hebt het idee dat je niet mag zijn wie je bent. Je bent veel veranderd sinds vroeger en soms voel je je daar schuldig over. Had je niet gewoon moeten blijven zoals je was?

Geen Leeuw maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker