Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Luister naar iemand die jou waarschuwt voor teveel optimisme. Deins niet terug om een eenmaal verworven voorrecht op te geven. Het zou verstandig zijn om jouw tijd eens wat efficiënter in te delen. Matig jezelf in het tot je nemen van stoffen die jou, ook al is het slechts in geringe mate, lichamelijk of geestelijk kunnen beïnvloeden. Blijf steeds alert en wees kritisch op jezelf.

Geen Leeuw maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker