Last van een hoge cholesterol? Dokter Rutger weet raad

Je hoort de term cholesterol vaak voorbijkomen wanneer het over gezondheid gaat. Maar wat is het nou precies? Cholesterol is een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever en een klein gedeelte komt het lichaam binnen via voeding. In sommige families komen hoge cholesterolwaarden vaak voor. Hoe komt dit en wat kun je eraan doen? Dr. Rutger legt het uit in zijn nieuwe video.

