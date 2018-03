YES: ook Lady en de Vagebond krijgt een live-action versie

Steeds meer Disney-klassiekers worden omgetoverd tot een live-action remake en dat juichen wij alleen maar toe. Lady en de Vagebond is de volgende in het rijtje en dat betekent dat we binnenkort weer heerlijk kunnen genieten van een vernieuwde versie.

Het enige grote nadeel is dat je niet met een bak popcorn in de bioscoop kunt genieten van de iconische spaghetti-scène. Deze remake zal namelijk alleen aangeboden worden op de nieuwe streamingdienst van Disney. In het najaar van 2019 zal deze service gelanceerd worden. Dat betekent dus ook dat we tot die tijd helaas nog moeten wachten op de vernieuwde versie, maar tot die tijd kunnen we gelukkig altijd nog het origineel blijven bingewatchen.

Bron: Glamour | Beeld: Giphy