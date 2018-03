3,1 miljoen kijkers voor laatste ‘De Luizenmoeder’: de leukste tweets op een rij

De laatste aflevering van de populaire serie De Luizenmoeder is gisteravond door 3,1 miljoen mensen bekeken. De serie rond de perikelen op de basisschool De Klimop groeide de afgelopen weken uit tot de televisiehit op NPO 3 en was de afgelopen weken het best bekeken programma van de zondag.

Record na record

De Luizenmoeder begon met minder dan een miljoen kijkers op de tv, maar bereikte bij de vierde aflevering een hoogtepunt met bijna 3,5 miljoen kijkers. Daarna bleef het aantal kijkers schommelen rond de drie miljoen. Ook online heeft de uit negen afleveringen bestaande serie records gebroken.

Zwart gat

Ook Twitter heeft weer volop genoten van de allerlaatste aflevering, die volgens sommigen ‘misschien zelfs wel de beste aflevering tot nu toe’ was. Ook verwachten veel mensen in een zwart gat te vallen nu het eerste seizoen tot een einde is gekomen, maar gelukkig heeft AVROTROS nog iets moois voor ons in petto.

Bloopers

Komende zondag volgt namelijk nog een bonusaflevering met de bloopers tijdens de opnames. Zou het kunnen dat deze missers nóg leuker zijn dan de hilarische uitzendingen zelf? Wij hebben goede hoop. AVROTROS kondigde eerder al dat De Luizenmoeder een tweede seizoen krijgt; het is dus gewoon een kwestie van ‘geduld hebben’.

Beter dan in de laatste Luizenmoeder van gisteravond kon Ben Cramers evergreen ‘De Clown’ niet worden gekopieerd…….Magic! — Frans Schrader (@schrader_frans) March 12, 2018

Kijk #luizenmoeder terug.

'Als ik 'r dood moet meppen hoor ik 't wel.' 😂😂😂 — Marjan de Lange (@MarjandeLange) March 12, 2018

Knap gedaan dat verrassende slot van #luizenmoeder. Het lijkt eendimensionaal maar is verre van dat. — Frans Corten (@FransCorten) March 12, 2018

De overeenkomst tussen juf Ank en de luizen? Ze liggen allebei in een scheiding…#luizenmoeder #ank — The Lights (@casakleinhuis) March 12, 2018

Clown trekt kameel uitelkaar bij het fietsenrek#luizenmoeder — Liza Jane (@Rockinliza) March 11, 2018

Die slotscène van de Luizenmoeder met dat kamelenpak in het fietsenhok. Goeie genade. — Miko Flohr (@mikofLohr) March 11, 2018

HO WACHT KRIJG IK NOU NOOIT HANNAH EN VOLKERT ALS KOPPEL #luizenmoeder — jenn (@DamnJen_) March 11, 2018

Ik wacht met spanning op de serie #vleermuisvader. #luizenmoeder — hanco naninck (@hanconaninck) March 11, 2018

M’n kamelenteen zit in de weg. Veeg. Me. Op. #luizenmoeder — Linda (@Linnie33) March 11, 2018

Het enige nadeel aan de luizenmoeder is dat ik ALTIJD die arrogante kop van die lubach te zien krijg. Net voor de uitzending. Bah. #luizenmoeder 😆 — kU7H493N3Z3N 🔰 (@KutHAGENEZEN) March 11, 2018

Het was mij een waar genoegen #luizenmoeder. Geniet van de vakantie en graag tot ziens! #luizenmoeder het moment waar je de hele week naar uitkijkt. We 💜 #luizenmoeder. — Edith van der Brugh (@EvanderBrugh) March 11, 2018

#luizenmoeder wat een fantastische aflevering weer… misschien wel de beste van het seizoen.. kan niet wachten op het volgende seizoen! #anton#jufank! — Ilse Meenink (@IlseMeenink) March 12, 2018

Wat moet ik voortaan kijken op zondagavond 🙁 #Luizenmoeder #meh — bakfiets (@lrgj80) March 11, 2018

Doe gewoon 24 afleveringen van De Luizenmoeder volgend seizoen. — Alex van der Weij (@Alxndrr) March 12, 2018

Stoppen op het hoogtepunt zou ik zeggen. #luizenmoeder — Mirjam Van Erp (@mirjamgrol) March 12, 2018

Het is maandag. En zoals Anton altijd zegt: je mag glanzen. #luizenmoeder — Advocaat Briedé (@briedecassese) March 12, 2018

