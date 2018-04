Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Bedenk je dat veel mensen liever een ander de hete kolen uit het vuur laten halen. En ook al hang je soms graag de held uit, vandaag kun je jezelf wat dat betreft beter tienmaal bedenken. Roem is meestal van korte duur! Je zult vandaag nogal eens struikelen, en wel in meerdere opzichten. Til in ieder geval je voeten goed op tijdens het lopen. Verder kun je ernstig vallen over iets wat een goede vriend je lijkt aan te doen.

Beeld: Sanoma Beeldbank