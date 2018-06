Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft:

Maak je niet al te bezorgd over die ene vriend of vriendin. Hij of zij komt er heus wel weer overheen. Doe gewoon samen iets leuks, dan kun je de aandacht een beetje afleiden van het verdriet of van de zorgen. Jullie weten van elkaar dat jullie allebei altijd wel weer op jullie pootjes terecht komen. Het kan binnen de familie een beetje gaan rommelen. Het is belangrijk dat je dat zelf oplost. Laat buitenstaanders zich er in ieder geval niet mee bemoeien. Vraag ze hooguit naar hun mening en neem vervolgens je eigen beslissing.

Beeld: Sanne Bakker