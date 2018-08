Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Er is een bepaalde zaak die toch wat meer aandacht vereist dan jij in eerste instantie dacht. Het is namelijk een stuk belangrijker dan verwacht. Span jezelf niet al te veel in, want je hebt voldoende rust nodig. Ook jouw motortje kan op een gegeven moment stil komen te staan. Even afkoelen dus! Het wordt tijd om je eigen grenzen aan te geven en dat hoeft niet altijd even zachtzinnig.

Beeld: Sanne Bakker