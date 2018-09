Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Op je werk wordt er veel van je verwacht. Dat kan lastig zijn, maar eigenlijk zou je het moeten zien als een goede kans om eindelijk wat hogerop te komen. Het is dus tijd om wat meer te investeren in je toekomst. Kies vandaag eens voor een gezonde maaltijd, in plaats van al die snacks. Zorg ervoor dat je vandaag ook mentaal niet al te veel negatieve energie toelaat. Het zou onverwacht een prima dag kunnen worden.

Beeld: Sanne Bakker