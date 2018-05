Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Hé Kreeft, een ouder persoon doet je een aanbod. Hij of zij wil je namelijk graag ergens mee helpen. Neem dit aanbod met beide handen aan, want je kunt ontzettend veel leren van deze persoon. Wanneer je alles een beetje in evenwicht wilt houden, zul je ook op tijd aan ontspanning moeten denken. Dat is immers net zo belangrijk als werken. De boog kan niet altijd gespannen staan.

Wil je weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: https://www.flaironline.nl/horoscoop/.

Beeld: Sanne Bakker