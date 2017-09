Krap bij kas? Je Harry Potter-boek kan goud waard zijn

Heb jij nog een oud exemplaar van een Harry Potter-boek in de kast liggen? Dan raden we je aan die gauw af te stoffen. Het zou zomaar eens (veel) geld waard kunnen zijn!



Lees ook: Je kunt nu in het echt een Harry Potter-avontuur beleven!

Een zeldzame eerste uitgave van Harry Potter en de Steen der Wijzen is in de Verenigde Staten namelijk voor bijna 68.000 euro (!) geveild. Dat is een nieuw recordbedrag voor een ongesigneerd fictief werk dat in de afgelopen vijftig jaar is verschenen, aldus veilinghuis Heritage Auctions in Dallas. Harry Potter en de Steen der Wijzen is het eerste deel van de zevendelige populaire Harry Potter-serie, geschreven door de Britse schrijfster J.K. Rowling.

Limited edition

De speciale editie van het boek uit 1997 werd in slechts vijfhonderd exemplaren uitgegeven. Driehonderd daarvan waren voor bibliotheken in Groot-Brittannië bestemd. Meerdere bieders dreven de prijs zo op, dat het boek vier keer meer opbracht dan van te voren was gedacht.

Uniek

Een boek met dezelfde titel bracht op een veiling in Londen overigens in 2013 de magische prijs van ruim 175.000 euro op. Deze unieke versie bevat onder meer originele illustraties en handgeschreven aantekeningen en een commentaar van de schrijfster.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP Beeld: Giphy