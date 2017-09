Koukleumpjes opgelet: deze unicornsloffen verwarmen je voeten

Nu de zomer voorbij is kunnen we ons ongegeneerd voorbereiden op de winter. Daarbij hoort ook een fijne, warme garderobe en deze sloffen mogen dan niet ontbreken. Ze zien er namelijk niet alleen ontzettend cute uit, maar kunnen je voeten ook heerlijk verwarmen.

In vrolijk paars of roze zijn deze pantoffels niet alleen een lust voor het oog, ze zijn ook nog eens ontzettend warm. Er zit namelijk een usb-aansluiting aan de achterkant en door deze aan te sluiten zullen je koude voetjes heerlijk verwarmd worden.

Nooit meer rillend van de kou over de tegels van de badkamervloer, maar gewoon lekker warm in je eigen schattige unicornpantoffels. Ze zijn via verschillende websites te verkrijgen en kosten zo’n 35 euro.

Bron: Beautify | Beeld: Smoko