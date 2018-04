Koningsdag nieuwe stijl – een terugblik

Wie aan de buis gekluisterd zat vanmorgen is het waarschijnlijk ook opgevallen; Koningsdag was dit jaar anders dan anders. Doei koekhappen en wc-pot-gooien, hallo inhoud!

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag liever met interessante gesprekken en lezingen, zo bleek vandaag wel in Groningen. Zo kreeg de koninklijke familie voor het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen een uitgebreid hoorcollege van Nobelprijswinnaar Ben Feenstra.

Ook het onderwerp gaswinning kwam uitgebreid aan bod. De koning sprak met slachtoffers van de aardbevingen die de afgelopen tijd in Groningen hebben plaatsgevonden. ‘Voor mij is het niets nieuws, maar we willen ook de rest van Nederland graag laten zien wat hier speelt,’ zei Willem-Alexander tegen hen.

De meningen over de andere viering van Koningsdag roept wisselende reacties op. Zo leek het feest volgens sommige toeschouwers wel een begrafenis, anderen vonden het juist goed dat Koningsdag gebruikt werd om ons bezig te houden met wat er speelt.

Toch was er ook een hoop hetzelfde als normaal, bijvoorbeeld de opwinding rondom de jurk van Máxima.



Beeld: Hollandse Hoogte | Bron: Parool