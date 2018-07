Het warme weer is natuurlijk heerlijk, maar de temperaturen lopen nu wel érg hoog op. Voor degenen die niets kunnen met zulke tropische zomers hebben klimaatkenners geen goed nieuws; in de toekomst zouden ze namelijk alleen nog maar warmer worden.

Sterker nog, de zomer van 2018 zullen we ons gaan herinneren als een ‘koele’ zomer. ‘Een warme zomer zoals we die nu hebben, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien’, zeggen knappe koppen van het KNMI tegen NOS. ‘Deze temperaturen zijn niet meer zo zeldzaam.’

Hittegolf

Een hittegolf zou dan ook niet uitzonderlijk genoemd meer kunnen worden. ‘Van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu’, aldus de wetenschappers. Volgens klimaatdeskundige Geert Jan van Oldenborgh wordt het alleen maar warmer. ‘De hittegolven zijn nu al ongeveer drie graden warmer dan honderd jaar geleden. In de toekomst zullen we dit een koele zomer noemen.’

Bijzonder

Toch betekent het volgens de klimaatkenner niet dat het iedere zomer zo tropisch zal zijn. ‘Het hele zonnige weer zal niet ieder jaar terugkomen’, vertelt hij. ‘De trend is wel dat er meer zon te zien zal zijn, maar niet zoals de afgelopen drie maanden. Die waren heel bijzonder.’

