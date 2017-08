Komend weekend heel veel vallende sterren zichtbaar

Galaxy lovers opgelet: dit weekend heb je kans om héél veel vallende sterren te spotten. De meteorenzwerm Perseïden bereikt dan zijn maximum, en ook het weer lijkt mee te zitten. Verrekijker maar alvast van zolder halen?

Lees ook: Waarschuwing: zaterdag topdrukte op Europese autosnelwegen verwacht

Terwijl de weersvoorspellingen er niet erg goed uitzien voor het komende weekend, lijkt de verwachte regen tóch geen roet in het eten te gooien. Overdag kan er hier en daar nog wel een drupje vallen, maar als we Weeronline mogen geloven, wordt het in de avond droog. En helder. Kortom; laat dat spotten maar beginnen.

Date night

Als je heel romantisch op je kleedje ligt om de sterrenregen te bekijken, kun je verwachten om heel veel wensen te mogen doen. Want naar voorspelling zullen er in de nacht van zaterdag op zondag maar liefst 27 vallende sterren per uur (!) te zien zijn. Zondagnacht kun je nóg meer vallende sterren spotten, want dan zal er een meteorenregen van 44 meteoren per uur te zien zijn.

Jaarlijkse show

Elk jaar rond 13 augustus zijn er bij helder weer veel vallende sterren te zien. De Perseïden zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle, die als vallende sterren aan de hemel zijn te aanschouwen. Ga jij kijken?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Nu.nl, ANP. Beeld: Shutterstock, Giphy