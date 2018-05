Kom maar op met die vakantie(s): 10 tips om goedkoper te reizen

Of het nu een stedentrip in Rome, een all inclusive-vakantie in Egypte of een vette backpacktrip door Zuid-Amerika is: van reizen krijgen we nooit genoeg. Het enige nadeel: om er vaak op uit te kunnen gaan, moet je toch echt een dikke portemonnee hebben.

Lees ook: 5 redenen om direct een vakantie te boeken met je zus

Weflycheap.nl zette tien tips op een rij om goedkoper op reis te gaan. En die zijn natuurlijk meer dan welkom, want goedkoper op vakantie = vaker op vakantie!

Dacht jij dat je er goed aan deed om lekker vroeg te boeken? Gemiddeld genomen zijn vliegtickets zes tot acht weken voor vertrek het goedkoopst. Let wel: last minute vliegtickets boeken is vrijwel altijd duurder, behalve bij sommige chartermaatschappijen die graag op het laatste moment hun niet verkochte stoelen willen vullen. Bestemmingen waar veel maatschappijen op vliegen, zoals New York en Bangkok zijn over het algemeen goedkoper. Paramaribo is bijvoorbeeld door het gebrek aan concurrentie veel duurder. Wie flexibel is, kan veel geld besparen. Zo kan een dag eerder of later vertrekken tientallen euro’s schelen. Ook het kiezen voor een andere luchthaven, zoals die in Brussel of Eindhoven, kan flink wat extra zakgeld opleveren. Bekijk eens of het loont om twee enkeltjes te boeken. Dit kan voordeliger zijn en door de vliegtijden ook zomaar een extra vakantiedag opleveren. Boeken via een OTA (Online Travel Agency) zoals booking.com lijkt wellicht voordeliger, maar dat is het niet. De hotels moeten een flink percentage afstaan aan dit soort platforms en verrekenen dat in de prijs. Mail het hotel rechtstreeks en vraag een voorstel. Vaak krijg je dan een mooie korting, omdat dit voor hen voordeliger is dan de commissie die zij anders moeten afdragen. Veel hotels zijn goedkoper in het weekend, omdat de zakelijke markt dan stilligt en er kamers leegstaan. Voor vliegtickets geldt het andersom. Roadtrippen is dus de ideale oplossing in het weekend! Last minute een hotelkamer boeken scheelt geld in een rustige reisperiode. Boek je New York bijvoorbeeld in februari? Dan kan een hotel op Times Square slechts € 100 kosten, terwijl je voor dezelfde kamer in juli zomaar € 250 betaalt. Betaal met een creditcard. Hierdoor ben je verzekerd tegen extra kosten bij vertraging of bij het kwijtraken van een koffer. Daarnaast spaar je er extra miles mee, die ook weer leuke voordelen kunnen opleveren. Houd error fares (prijsfoutjes van de luchtvaartmaatschappijen) in de gaten; dat kan soms euro’s schelen. Heb je al een ticket geboekt en wil je die graag kosteloos upgraden naar first class? Bel dan de maatschappij waar jij mee vliegt en vraag naar ‘revenue management’. Je vraagt dan of zij plekken vrijgeven op de eerste klas. De first class-stoelen zijn vaak niet volgeboekt, en als zij jou een van deze luxe stoelen bieden, kunnen zij weer een extra economy-stoel verkopen of overboeking voorkomen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weflycheap | Beeld: iStock