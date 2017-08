Kom maar bij mama: hier vind je binnenkort prosecco-donuts

Van wodka-ijs tot gin-tonicworstjes: tegenwoordig lijkt het of in elk etenswaar maar alcohol wordt gestopt – in sommige gevallen een goed idee, in andere ietwat discutabel. Dit keer zijn de donuts aan de beurt, en oh my, deze komen toch zeker wel op ons verlanglijstje te staan.

Voor iedereen die niet vies is van een bubbeltje op z’n tijd, komt The Dougnut Project met een wel heel bijzondere lekkernij op de proppen: een prosecco-donut. Deze bevat niet alleen prosecco vanbinnen; ook de glazuur is ervan gemaakt. En vergeet de glitters, spikkels en gouden blaadjes ter decoratie niet.

Om de prosecco-donuts te maken heeft de Amerikaanse winkel de handen ineen geslagen met het Italiaanse wijnmerk Ruffino. Volgens eigenaren Leslie Polizzotto en Troy Neal wordt er al twee jaar aan de alcoholische donuts gewerkt. Ze worden gelanceerd ter ere van National Doughnut Day op 13 augustus. Vanaf de 14e staan ze op het menu.

Meer zien? The Doughnut Shop heeft nog veel meer donuts om je vingers bij af te likken (cookie crumble, pindakaas, ijs, mango met chili: you name it). Check de Instagrampagina maar eens (niet doen als je honger hebt).

