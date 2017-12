KNMI geeft code rood af: wat te doen als je nog naar huis moet

Het KNMI heeft voor maandagmiddag code rood afgegeven, Rijkswaterstaat adviseert niet te gaan rijden en de NS waarschuwt om zo vroeg mogelijk de trein te pakken. Ondertussen ben jij nog op kantoor aan het werk. Wat je in dat geval het best kan doen? RTL Nieuws zocht het uit.

‘Neem zo snel mogelijk contact op met je leidinggevende,’ zegt José Kager van FNV tegen de nieuwswebsite. ‘Vaak neemt een leidinggevende zelf al het initiatief, maar als dat niet zo is: stap er zelf op af en vraag wat de bedoeling is.’ Voor dit soort weersomstandigheden bestaan geen wetten of regels. ‘Maar meestal gaat alles in goed overleg. Bij goed werkgeverschap hoort ook dat werkgevers, nu ze horen dat het code rood is, zelf ook in contact treden met hun werknemers, en de mogelijkheid bieden om naar huis te gaan.’

Met de trein

Eerder vandaag riep de NS mensen op om zo vroeg mogelijk naar huis te gaan. ‘Hoe later mensen vertrekken, hoe groter de problemen naar verwachting zullen zijn. Inmiddels sneeuwt het in bijna het hele land, maar op dit moment rijdt er nog 70 procent van de treinen. Wacht niet te lang. Onze verwachting is dat er later in de avond meer treinen uit zullen vallen,’ vertelt een woordvoerder.

Met de auto

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt het volgende: ‘Ons advies is echt om niet de weg op te gaan. Maar als het toch noodzakelijk is, houd dan rekening met gevaarlijke omstandigheden. We zien in het zuiden eigenlijk al dat de situatie het niet meer toelaat.’ Momenteel geldt code rood voor alle provincies behalve Limburg, Groningen, Drenthe en Friesland. ‘We verwachten het zwaartepunt van de sneeuwval in de Randstad tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Na die sneeuwbuien is het niet zo dat de problemen meteen zijn opgelost. De oproep om niet de weg op te gaan blijft staan, maar iedereen moet de keuze zelf maken.’

Als je écht de weg op moet, geeft Rijkswaterstaat de volgende adviezen:

Rijd voorzichtig;

Matig je snelheid;

Houd voldoende afstand;

Wissel niet onnodig van rijstrook;

Maak ruimte voor strooiers en sneeuwschuivers.

