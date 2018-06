Deze kleuren toveren jouw huis om tot een echte zenplek

Neerploffen op de bank met een goed boek en een grote kop thee: na een lange dag werken gaat er niets boven een beetje ontspanning in eigen huis. Maar dan moet je er wel écht tot rust kunnen komen.

Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd, maar wist je ook dat de kleuren die je in huis haalt een grote rol spelen? ‘Kleur is de ultieme manier om de sfeer van en in een ruimte te bepalen’, aldus kleurenexpert Kelly Berg tegenover HLN.be. ‘Blauw en groen blijken daarbij de kleuren te zijn waardoor je het best kunt ontspannen.’

Ontspannen

Je zou per kamer moeten kijken welke kleur je kiest, zo adviseren kleurendeskundigen. Wil je in een ruimte vooral ontspannen – zoals in de slaap- en badkamer – dan zou je het beste kunnen kiezen voor een blauwe tint. ‘We associëren deze kleur vaak met water, lucht en de natuur, waardoor het een kalmerend effect heeft’, legt Amy Krane uit.

Creabea

Moet je creativiteit juist een beetje uitgedaagd worden, dan zal je volgens de experts moeten kiezen voor een groen kleurtje op de muur; dit zorgt ervoor dat de concentratie bevorderd wordt. ‘Gebruik als basis een zachte groene kleur’, aldus Krane. ‘Voeg hier en daar details in bruin of grijs toe om de ontspannen sfeer te behouden, of ga voor rood om voor een oppepper te zorgen.’

Subtiel

Wil je iets roods – of iets in een andere felle kleur – in huis halen, zorg er dan voor dat je dat subtiel doet om de rust te bewaren. Knaloranje of kanariegele muren zouden daarom een minder goed idee zijn als je van je huis een echte zenplek wil maken.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock