Bijna magisch: deze gin verandert van kleur

Geef je binnenkort een feestje? Of ben je gewoon ontzettend fan van dit drankje? Dan is de nieuwste soort van M&S echt iets voor jou. Deze gin verandert namelijk van kleur.

Nee, het is geen echte magie, maar door de toevoeging van tonic kun je dit effect toch een beetje nabootsen. De smaak ‘British Rose’ verandert hierdoor van goud naar een felle kleur roze en de ‘British Lavender’ gaat van paars naar roze.

Natuurlijk

Dat lijkt allemaal zeer chemisch, maar Marks and Spencer verzekeren ons dat het een geheel natuurlijk proces is. ‘De gins zijn 100% natuurlijk gedestilleerd en doordrenkt met bloemen en andere botanische kruiden. Ze zijn vrij van chemicaliën, suikers, fruitextracten of smaakstoffen’, zegt een woordvoerder van M&S. Voor net geen 29 euro gaan de flessen van 50 centiliter over de toonbank, maar dat is helaas wel alleen in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een vakantie dus maar even inslaan?

Het effect van het toevoegen van de tonic ziet er ongeveer zo uit:

#ginlane #gin #colourchanginggin #piecehall Een bericht gedeeld door KatyJane Traish (@katyjanetraish_pics) op 9 Mrt 2018 om 2:18 (PST)



